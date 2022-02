Covid: Borghi (Lega), bocciato emendamento per abolizione green pass con fine stato d'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quattordici a favore, cinque astenuti, 18 contrari. Con FI sarebbe passato". Lo scrive su Twitter il deputato della Lega, Claudio Borghi, annunciando la bocciatura da parte della commissione Affari sociali della Camera dell'emendamento, presentato dalla Lega al decreto sull'obbligo vaccinale per gli over 50, che introduce la fine del green pass con lo scadere dello stato d'emergenza, previsto per il momento per il prossimo 31 marzo. Il parlamentare si riferisce all'astensione di Forza Italia in occasione del voto in commissione. "Bocciato per pochi voti il nostro emendamento per abolire il green pass insieme allo stato di emergenza. Grazie a tutti quelli che ci hanno provato, anche degli altri partiti. Vista la rilevanza del tema credo che l'emendamento debba essere ripresentato e discusso in Aula", aggiunge Borghi sempre su Twitter. (Rin)