Egitto-Giordania: firmati 5 memorandum d'intesa e programmi esecutivi

- Il primo ministro dell'Egitto, Mustafa Madbouly, e l'omologo della Giordania, Bisher al Khasawneh, hanno svolto degli incontri nel quadro della 30esima sessione del Comitato superiore egiziano-giordano, alla presenza delle delegazioni dei due Paesi. Lo riferisce una dichiarazione del governo egiziano. I due Paesi hanno firmato protocolli d'intesa e programmi esecutivi nei settori dell'istruzione superiore, dei media, della gioventù, dell'agricoltura e delle aree logistiche. L'Egitto soddisferà qualsiasi richiesta o esigenza della parte giordana, compresa l'esportazione di alcuni prodotti alimentari prima del prossimo mese sacro del Ramadan, ha affermato Madbouly. Egitto e Giordania stanno preparando degli studi per aumentare la capacità dell'attuale interconnessione elettrica e per cooperare nel campo dell'energia verde, ha affermato il ministro dell'Elettricità egiziano, Mohamed Shaker. Da parte sua, il ministro dell'Approvvigionamento egiziano, Ali Al Moselhi, ha annunciato la firma di un memorandum d'intesa per stabilire zone logistiche per lo stoccaggio degli alimenti tra i due Paesi. (segue) (Cae)