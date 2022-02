Egitto-Giordania: firmati 5 memorandum d'intesa e programmi esecutivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Moselhi ha spiegato che verrà formato un gruppo di lavoro tecnico per seguire l'attuazione di queste zone e per consolidare la cooperazione in materia di sicurezza alimentare. Inoltre, il ministro dei Trasporti egiziano, Kamel al Wazir, ha annunciato un aumento della cooperazione nel campo dei trasporti attraverso la compagnia Arabian Bridge, fondata da Egitto, Giordania e Iraq nel 1985 per collegare i tre Paesi. Al Wazir ha annunciato che il governo egiziano invierà un gruppo di lavoro tecnico per collaborare con l'esecutivo giordano nello studio del "riabilitazione della rete ferroviaria" nel Regno di Giordania. Infine, è in corso un coordinamento con l'Egitto per rinnovare i certificati di nuovi standard e specifiche per le merci e per facilitare la registrazione dei medicinali per aumentare il volume degli scambi commerciali. Il governo egiziano ha precisato che Madbouly ha effettuato un test Covid dopo che l'omologo giordano è risultato positivo. Il premier giordano invece è risultato positivo. (Cae)