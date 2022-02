Covid: Fontana, coronavirus non sconfitto, ma se torna nostra popolazione è pronta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Covid non è sconfitto, ma sicuramente è molto ridimensionato. Mi auguro che non torni, può darsi che torni con una nuova ondata. Saicuramente la nostra popolazione è pronta e in grado di reagire perché più del 90 per cento di cittadini vaccinati vuol dire una barriera che eviterà in futuro al covid di creare quelle angosce che ha creato nel passato”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo all'ex ospedale "Soave" di Codogno per la commemorazione del secondo anniversario dell'individuazione del primo paziente affetto da Covid.(Rem)