Donbass: ferito in esplosione capo ufficio rappresentanza Luhansk presso Centro congiunto

- Il capo dell'ufficio di rappresentanza dell'autoproclamata repubblica popolare di Luhansk presso il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento del regime di cessate il fuoco (Jccc), ed il suo autista sono rimasti feriti nell'esplosione avvenuta poco fa a Luhansk. In base alle informazioni diramate dai separatisti, un'automobile è stata fatta saltare in aria vicino all'edificio dell'ufficio di rappresentanza di Luhansk presso il Jccc, a Luhansk. (Rum)