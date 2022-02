Ucraina: Borrell, Russia ha creato più grande minaccia in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha creato la più grande minaccia alla pace e alla stabilità in Europa dalla Seconda guerra mondiale. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, dopo il Consiglio Affari esteri dell'Ue. Borrell ha evidenziato che il Consiglio di oggi è stato "il più lungo che io ricordi" dove il focus è stato sulla situazione al confine ucraino. "La Russia ha creato la più grande minaccia alla pace e alla stabilità in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale", ha detto. "Siamo in una congiuntura critica" dove "abbiamo condannato il dispiegamento militare russo" al confine e "abbiamo anche condannato la manipolazione delle informazioni atte a creare un pretesto per una escalation militare", ha continuato Borrell. "Elogiamo l'Ucraina per la sua moderazione" dimostrata. (Beb)