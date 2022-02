Covid: bocciato emendamento Lega su green pass, maggioranza di nuovo divisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 22 voti contrari, 13 favorevoli e cinque astenuti, la commissione Affari sociali della Camera ha bocciato l'emendamento della Lega, presentato al decreto legge sull'obbligo vaccinale per gli over 50, che introduceva la fine del green pass con lo scadere dello stato d'emergenza, previsto per il momento per il prossimo 31 marzo. Ad astenersi sono stati i rappresentanti di Forza Italia, mentre decisivi sono stati i voti di Partito democratico, Movimento cinque stelle, Italia viva e Liberi e uguali. A quanto si apprende, la Lega ha votato a favore insieme agli esponenti di Fratelli d'Italia e di Alternativa. (Rin)