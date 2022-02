Scuola: Casa (M5s), da studenti importanti proposte per riforme strutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "L'audizione in VII commissione dei rappresentanti delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative è andata molto oltre il momento di protesta delle recenti manifestazioni di piazza. Dai ragazzi sono arrivate importanti osservazioni e sollecitazioni sui temi dell'esame di stato, del diritto allo studio, della dispersione scolastica, dell'educazione civica, dei problemi psicologici e dell'alternanza scuola-lavoro: istituto, quest'ultimo, che andrebbe riformato tenendo particolarmente in conto le pertinenti proposte dei ragazzi". Così, in una nota, Vittoria Casa, presidente commissione Cultura Scienza e Istruzione alla Camera ed esponente del Movimento 5 stelle. "È evidente che - aggiunge - indipendentemente dalle differenti vedute sui temi contingenti, le nostre studentesse e i nostri studenti siano preoccupati soprattutto per i problemi strutturali della scuola: dall'edilizia scolastica alla mancanza di un sostegno psicologico, dallo sport a scuola all'uso della Dad come strumento complementare di formazione ed educazione. Terrò conto degli interventi di oggi, sarò portavoce delle istanze degli studenti al ministro Bianchi" conclude Casa.(Com)