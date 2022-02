Spagna: "El Mundo", vertici del Pp chiedono a Casado dimissioni come unica via uscita da crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader nazionale del Partito popolare (Pp) spagnolo, Pablo Casado, gode sempre di meno appoggio tra i vertici nazionali dopo la crisi dei giorni che lo vede in guerra aperte con la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso. Secondo fonti interne consultate dal quotidiano "El Mundo", nella riunione del Comitato direttivo convocata questa mattina, e ancora in corso, le pressioni affinché Casado presenti le sue dimissioni si fanno sempre più insistenti. Su questa linea, guidata dal presidente della Galizia, Alberto Núnez Feijóo (considerato tra i più accreditati alla successione di Casado) si sarebbero schierati i suoi omologhi di Andalusia, Juanma Moreno, della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, e della Castiglia e Leon, Alfonso Fernandez Manueco. Questa linea sarebbe condivisa anche dei presidenti regionali del Pp che non governano a livello locale come Teresa Mallada (Asturie), Alejandro Fernández (Catalogna), Paco Núnez (Castilla-La Mancha), José Antonio Monago (Estremadura) e María José Sáenz de Buruaga (Cantabria). Secondo "El Mundo", anche tre i "fedelissimi" di Casado si pensa che l'unica via d'uscita alla crisi per poter aspirare a governare è un passaggio di testimone in attesa di un congresso straordinario con Feijoo come probabile nuovo leader. (Spm)