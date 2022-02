Messico: Ocse, stima crescita pil 2022 al 2,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha tagliato di un punto la prospettiva di crescita per il Messico, fissando l'incremento del prodotto interno lordo (Pil) del 2022 al 2,3 per cento. Una stima influenzata dall'indebolimento dell'attività economica legato al calo degli investimenti privati, l'impatto dell'inflazione e del consumo e di altri fattori che starebbero danneggiando la produttività. Nello studio biennale l'organismo segnala anche fattori positivi come una ripresa economica meno disomogenea rispetto alle varie fasce della popolazione, un miglioramento nella gestione delle finanze e un calo nella percezione della corruzione. (segue) (Mec)