Messico: Ocse, stima crescita pil 2022 al 2,3 per cento (5)

- Secondo la Commissione economica nelle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi (Cepal), a fine 2022 l'economia del Messico rallenterà il suo ritmo di crescita, passando dal 5,8 per cento registrato nel 2021 al 2,9 per cento dell'anno in corso. Il pronostico, pubblicato nel "Bilancio preliminare 2021" del 12 gennaio, è lontano dal 4,1 per cento messo nella legge di Bilancio dal governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador. Una previsione, sottolineano i media locali, che mette il Messico nella parte bassa della classifica della crescita per l'anno appena iniziato, anche sotto il 3 per cento assegnato al Venezuela. Per la Cepal, il Paese nordamericano risentirà soprattutto del minore impulso in arrivo dall'economia di Stati Uniti e Cina, principali partner commerciali. (segue) (Mec)