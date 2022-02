I fatti del giorno - Milano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano: polizia arresta quattro minorenni per rapina a coetanei in CityLife - Ieri sera quattro minorenni sono stati arrestati dalla polizia per rapina aggravata in concorso, dopo aver messo a segno due colpi in poche ore nel quartiere CityLife. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 23, dove due ragazzi di 17 anni erano appena stati accerchiati, spintonati e derubati di 65 euro dal gruppetto. Grazie alle descrizioni fornite dalle vittime, gli agenti hanno rintracciato i quattro rapinatori - due 16enni, un 15enne con precedenti e un 17enne, tutti italiani - con ancora addosso il denaro rubato. Subito dopo, inoltre, la polizia ha accertato che soltanto due ore prima i ragazzini avevano preso di mira un altro giovane di 16 anni, minacciandolo con un coltello e facendosi consegnare 50 euro. Sia l'arma che la seconda parte dei soldi sono state rinvenute addosso a uno di loro. (Rem)