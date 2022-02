I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Honduras: corpo d'élite addestrato negli Usa circonda prigione ex presidente Hernandez - La Polizia nazionale dell'Honduras ha affidato a un corpo speciale addestratosi negli Stati Uniti la custodia di Juan Orlando Hernandez, l'ex presidente arrestato una settimana fa in attesa di estradizione negli Usa per rispondere di presunti reati legati al traffico di stupefacenti. L'uomo, che professa la sua innocenza e si è dichiarato disponibile a consegnarsi alla giustizia, è ora vigilato dal Comando de operaciones especiales (Coe), istruito tramite la agenzia anti narcotici del Dipartimento di Stato Usa. Al momento, riferisce il quotidiano "La Prensa", la sede della polizia dove si trova Hernandez è circondata da ben cinque anelli di sicurezza. L'ex presidente può ricevere solo visite dei suoi legali e della famiglia (la moglie è incaricata di portargli farmacie e il cibo adeguato alla sua condizione di diabetico), ma non può utilizzare il cellulare e non può abbandonare la sua stanza. La consorte, Ana Garcia, ha denunciato un "trattamento umiliante" sofferto dal marito, con "oltre 17 ore di assedio costante di 600 agenti di sicurezza, minacce e timore per la vita e la salute". (segue) (Res)