- Brasile: politologo, la corsa al centro di Lula per sconfiggere la "minaccia" Bolsonaro - È l'apertura verso soggetti e gruppi politici oggi distanti la strategia che l'ex presidente del Brasile, Luiz Inacio 'Lula' da Silva, porta avanti per sconfiggere Jair Bolsonaro e tornare alla guida del Paese. Lo ha detto ad "Agenzia Nova" Paulo Velasco, professore di Politica internazionale dell'Università di stato di Rio de Janeiro. Una strategia in gran parte svelata dalla proposta di avere accanto come candidato vicepresidente l'ex governatore di San Paolo, già candidato alla presidenza per il Partito socialista democratico brasiliano (Psdb), Geraldo Alckmin. "Il Psdb è stato il grande avversario del Partito dei lavoratori (Pt) di Lula nelle elezioni tra il 1994 e il 2014. Sei tornate elettorali in cui abbiamo avuto lo stesso scenario di polarizzazione tra Pt e Psdb. Ora, chiamare in causa il Psdb o scegliere come vice Alckimin che è stato avversario battuto da Lula in due elezioni, rappresenta un tentativo di dialogare con i partiti di centro e di centro-destra", afferma Velasco. (segue) (Res)