© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Honduras: Castro, il 24 si presenta rapporto "su grave situazione finanziaria" ereditata da passato - La presidente dell'Honduras, Xiomara Castro, ha dato mandato alla ministra delle Finanze, Rixi Moncada, di presentare al Paese "la grave situazione economica e finanziaria" ereditata dai governi precedenti. Il primo rapporto sullo stato delle finanze nazionali, ha scritto Castro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, si terrà giovedì 24. Al potere da fine gennaio, Castro ha promesso che il suo governo "non porterà avanti il saccheggio" responsabile di una "voragine" nei conti pubblici attribuita ai tre governi di destra a lei precedenti. Il presidente ha sollecitato un "fronte comune contro la corruzione" e promesso di lavorare con gli organismi finanziari internazionali per ristrutturare un debito pubblico i cui interessi, spiega, costano al Paese il 50 per cento delle entrate fiscali. (segue) (Res)