- Myanmar: giunta militare all’Aja, impegnati a risolvere pacificamente questione Rohingya - La giunta militare in Myanmar ritiene che non vi siano le basi per portare avanti il caso del genocidio contro la comunità Rohingya alla Corte internazionale di giustizia. Lo ha dichiarato di persona a L’Aja il ministro della Cooperazione internazionale di Naypyidaw, Ko Ko Hlaing, ribadendo l’impegno del suo governo a “i problemi nello Stato settentrionale di Rakhine, che hanno una lunga storia, attraverso il negoziato e la riconciliazione”. La giunta, che ha preso il potere con un colpo di Stato nel febbraio del 2021, contesta l’azione legale promossa dal Gambia, che nel 2019 ha denunciato il Myanmar per aver violato la Convenzione del 1948 sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio a nome dell’Organizzazione per la cooperazione islamica. (segue) (Res)