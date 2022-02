© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: Alta corte di Delhi si pronuncerà su criminalizzazione stupro coniugale - L’Alta corte di Delhi si è riservata il giudizio sulla questione della criminalizzazione dello stupro coniugale. La Corte – un collegio composto dai giudici Rajiv Shakdher e C. Hari Shankar – ha annunciato un pronunciamento per il 2 marzo. L’altro tribunale del Territorio della capitale dell’India ha ricevuto una serie di petizioni contro l’Eccezione 2 della Sezione 375 del Codice penale indiano, che depenalizza lo stupro coniugale: in base a tale eccezione un rapporto sessuale tra un uomo e sua moglie, la quale non abbia meno di 15 anni, non è stupro. I giudici di Nuova Delhi hanno chiesto al governo centrale di rispondere alle petizioni, ma la risposta tarda ad arrivare. Il procuratore generale Tushar Mehta, che rappresenta l’esecutivo, ha chiesto tempo affinché possano essere consultati gli Stati. Per i giudici, però, la richiesta non può essere accolta, in mancanza di un’indicazione sul termine delle consultazioni. (segue) (Res)