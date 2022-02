© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: vaccini, Corbevax approvato per la somministrazione a partire da 12 anni - L’ente di vigilanza farmacologica dell’India, Central Drugs Standard Control Organisation (Cdsco), ha autorizzato l’uso d’emergenza del vaccino contro il coronavirus Corbevax per la fascia di età 12-18 anni. Il prodotto, che si somministra in due dosi, era già stato approvato per gli adulti a dicembre. Il Corbevax è stato sviluppato dall’azienda indiana Biological E ed è il terzo vaccino nazionale e il primo a subunità proteica. Anche gli altri due vaccini sviluppati dall’industria indiana sono stati autorizzati a partire dai 12 anni, benché solo uno, il Covaxin, venga impiegato per la vaccinazione della fascia di età 15-18 anni, iniziata il 3 gennaio. Agli over 15 sono state somministrate 53.677.342 prime dosi e 21.730.069 richiami. (Res)