Hong Kong: negata libertà su cauzione a 4 impiegati della Società per la tutela dei bambini

- Un tribunale di Hong Kong ha negato la libertà su cauzione a quattro ex dipendenti della Società per la tutela dei bambini (Hkspc), un'organizzazione salita agli onori della cronaca per presunti maltrattamenti ai danni di almeno 39 minori. Lo riferisce la testata indipendente "Hong Kong Free Press", aggiungendo che oggi che 19 persone sono comparse davanti al magistrato ad interim Peony Wong presso il tribunale del distretto di Kowloon. Finora 24 persone di età compresa tra i 23 e i 63 anni sono state incriminate per aggressione. I nomi degli imputati sono stati resi pubblici, mentre Wong ha accolto la richiesta d'anonimato per le vittime avanzata dall'accusa. ll caso è stato aggiornato al 25 aprile prossimo. (segue) (Cip)