Hong Kong: negata libertà su cauzione a 4 impiegati della Società per la tutela dei bambini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla data del 4 febbraio, erano 23 i dipendenti della Società per la tutela dei bambini arrestati dalla polizia di Hong Kong con l'accusa di maltrattamento. Le indagini a carico dell'organizzazione erano state avviate lo scorso 24 dicembre, data in cui tre dipendenti impiegate presso la sede di Mong Kok, uno dei quartieri più rinomati della municipalità, erano finite in manette per condotta violenta ai danni di almeno 18 minori di 2-3 anni. Le indagini sono proseguite con l'attiva partecipazione dei vertici della società, che hanno fornito spontaneamente alle forze dell'ordine 60 mila ore di registrazioni ottenute dalle videocamere di sorveglianza. Il dipartimento di Previdenza sociale di Hong Kong ha deciso di non rilevare la struttura per l'infanzia, nonostante abbia constatato che il trattamento approssimativo dei minori era divenuto un fatto "abituale" tra quelle mura. (Cip)