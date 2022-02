Cipro: approvato nuovo governo nel nord guidato da Faiz Sucuoglu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato approvato oggi dal presidente Ersin Tatar un nuovo governo di coalizione nell'autoproclamata repubblica turca di Cipro del nord che sarà guidato dal primo ministro Faiz Sucuoglu. Lo riferisce l'agenzia di stampa turca "Anadolu". Sucuoglu, capo del Partito di unità nazionale (Ubp), ha formato il governo con il Partito democratico (Dp) e il Partito della rinascita (Ydp). Nel nuovo esecutivo, Kutlu Evren è il ministro dell'Economia e dell'Energia, Fikri Ataoglu è il ministro del Turismo e dell'Ambiente, Hasan Tacoy è il ministro degli Esteri, Sunat Atun è il ministro delle Finanze, Unal Ustel è il ministro dell'Interno, Erhan Arikli è il ministro dei Lavori Pubblici e dei Trasporti, Nazim Cavusoglu il ministro dell'Istruzione e della Cultura, Dursun Oguz il ministro dell'Agricoltura e delle risorse naturali, Ali Pilli il ministro della Salute, Oguzhan Hasipoglu il ministro del Lavoro e della sicurezza sociale. Secondo i dati, alle elezioni del 23 gennaio l'Ubp ha ottenuto il 39,54 per cento dei voti, seguito dal Partito Repubblicano Turco (Ctp) con il 32,04 per cento, Dp con il 7,41 per cento, Ydp con il 6,39 per cento e Partito popolare (Hp) con 6,68 per cento. L'Ubp ha ottenuto 24 dei 50 seggi nel parlamento, il Ctp 18 seggi, Dp e Hp tre seggi ciascuno e Ydp due seggi. (Tua)