Ucraina-Slovacchia: premier Heger telefona a Zelensky per chiedere come Bratislava può aiutare

- Il premier slovacco, Eduard Heger, ha telefonato al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, per sapere come Bratislava può assistere Kiev. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Tasr”. Heger ha espresso il suo supporto all’Ucraina e ha informato Zelensky di aver fatto appello al Consiglio europeo per aumentare gli aiuti economici a Kiev. “Stiamo facendo tutto il possibile per assistere la sicurezza energetica dell’Ucraina e creare le condizioni perché le forniture di gas attraverso il nodo di Budince aumentino in questo inverno”, ha detto il capo dell’esecutivo slovacco. (Vap)