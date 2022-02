Rpt - Lombardia: Rolfi, 4 milioni per 87 aziende agricole under 40

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con titolo corretto - "L'agricoltura è tornata attrattiva. Nonostante le difficoltà legate all'aumento dei costi di produzione, ci sono tanti giovani lombardi che decidono di aprire una azienda agricola in pianura o in montagna. Gli investimenti fatti per sostenere il ricambio generazionale e l'innovazione sono fondamentali per il futuro del comparto. In questi cinque anni abbiamo destinato 40 milioni di euro a 1.366 ragazze e ragazzi lombardi che hanno aperto una attività o sono subentrati a quella dei genitori o dei nonni". Lo ha detto l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia, Fabio Rolfi, annunciando una misura da 4 milioni di euro, nell'ambito del Piano di sviluppo rurale, destinati all'avvio di 87 nuove aziende gestite da agricoltori con meno di 40 anni. "Siamo la prima regione agricola d'Italia - ha aggiunto l'assessore - e abbiamo il dovere di anticipare il futuro. Abbiamo anche fatto la scelta strategica lo scorso anno di aumentare i premi passando da 20mila a 40mila euro per l'avvio delle aziende di pianura e da 30mila a 50mila euro per quelle di montagna. I giovani possono portare nuove energie, nuove tecnologie, nuove idee a un comparto fondamentale per l'economia lombarda e italiana". "Abbiamo affiancato a questi fondi - ha continuato l'assessore - anche un corposo investimento da cinque milioni per gli istituti agrari statali e iniziative per la promozione dei prodotti. È necessario accorciare la distanza tra formazione ed esigenze del mondo del lavoro e proseguire con la comunicazione per far capire ai consumatori la qualità e la sicurezza dei prodotti agroalimentari lombardi". "Solo così - ha concluso Rolfi - possiamo fare in modo che le risorse destinate all'avvio di nuove aziende non siano solo uno intervento spot, ma si trasformino in redditività a lungo termine per gli imprenditori agricoli e per le filiere". (Com)