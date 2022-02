Bulgaria: aziende It valutano trasferimento dipendenti dall'Ucraina in territorio bulgaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre grandi aziende It stanno valutando il possibile trasferimento dei propri dipendenti dall'Ucraina alla Bulgaria. Lo ha reso noto il ministro bulgaro dell'Innovazione, Daniel Lorer, secondo quanto riferisce l'emittente radiofonica "Bnr". Lorer ha aggiunto che sono avvenuti dei colloqui con queste società, concentrati in particolare sul possibile trasferimento di specialisti di software. L'ipotesi è valutata in relazione alla crisi che attualmente sta attraversando l'Ucraina. "Finora, le conversazioni sono in una fase di valutazione iniziale: quanto tempo ci vorrebbe, come avverrebbe questo processo, sia per i programmatori stessi che per le loro famiglie", ha affermato il ministro bulgaro. (Seb)