Nepal: Covid, annullata terza fase sperimentazione vaccino cinese Arcov

- La terza fase degli studi clinici del vaccino contro il coronavirus Arcov, sviluppato in Cina, non sarà effettuata in Nepal, per decisione degli sviluppatori. Lo ha reso noto alla stampa Sanjib Kumar Sharma, del B.P. Koirala Institute of Health Sciences di Dharan, istituto che avrebbe dovuto collaborare alla sperimentazione insieme alla casa farmaceutica nepalese Deurali-Janta Pharmaceuticals. Il vaccino, a Rna messaggero, è stato sviluppato dall’Accademia di scienze militari cinesi, da Abogen Biosciences e da Walvax Biotechnology. Il Nepal ha autorizzato altri due studi di fase 3 sui vaccini della compagnia francese Sanofi e della cinese WestVac Biopharma.(Inn)