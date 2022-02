Lavoro: Costantini (Cisl), Roma e Lazio sostengano fasce deboli, più equità sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Segretario Generale Cisl Roma Capitale Rieti

18 ottobre 2021

- Per quanto riguarda la crisi del mercato del lavoro e l'aumento delle casse integrazioni, "abbiamo chiesto alla Regione Lazio e al Comune di Roma di adottare una maggiore equità fiscale che si possa tradurre in una maggiore sostenibilità sociale che favorisca le fasce più deboli e fragili" . Lo ha detto il segretario generale della Cisl Roma Capitale e Rieti, Carlo Costantini, durante il congresso dell'unione sindacale territoriale Roma Capitale e Rieti "Insieme per esserci, cambiare in sicurezza". Sul fronte del lavoro "dobbiamo riuscire a fornire pari opportunità indipendentemente da discriminazioni riguardanti l'orientamento di genere che rappresenta ancora oggi una delle principali sfide sociali che ci troviamo a dover affrontare", ha concluso Costantini. (Rer)