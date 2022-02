Russia-Armenia: Cremlino, Putin e Pashinyan discutono situazione in Nagorno-Karabakh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha discusso con il primo ministro armeno Nikol Pashinyan della situazione intorno al Nagorno-Karabakh durante una conversazione telefonica. Lo riferisce il servizio stampa del Cremlino in una nota. Entrambe le parti hanno sottolineato l'importanza di un'attuazione coerente degli accordi tra i leader di Russia, Armenia e Azerbaigian del 9 novembre 2020, 11 gennaio e 26 novembre 2021, comprese le misure per ripristinare i trasporti e i legami economici nel Caucaso meridionale, nonché le misure volte ad avviare precocemente il processo di delimitazione del confine armeno-azerbaigiano. Inoltre sono state sollevate alcune questioni relative agli sforzi per rafforzare la stabilità e stabilire relazioni a lungo termine di pace e cooperazione nella regione. (Rum)