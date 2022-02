Lavoro: Costantini (Cisl), disparità di genere e violenza donne piaga indegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Roma "riscontra un tasso di occupazione femminile che dal 2019 al 2020 è cresciuto dello 0,5 per cento attestandosi al 43,2 per cento. Il tema della disparità di genere influisce sul tema della violenza sulle donne che continua ad essere una piaga indegna di un paese civile come il nostro". Lo ha detto il segretario generale della Cisl Roma Capitale e Rieti, Carlo Costantini, durante il congresso dell'unione sindacale territoriale Roma Capitale e Rieti "Insieme per esserci, cambiare in sicurezza". "E' denunciare, rivolgersi alle autorità ai centri di ascolto, al telefono rosa, il cui numero, 1522 è impresso sulla panchina rossa che come Ust abbiamo inaugurato nel parco di Colle Oppio il giorno in cui ricorreva la giornata mondiale dedicata alle donne vittime di violenza", ha spiegato Costantini. (Rer)