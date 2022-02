Ucraina: ministra Difesa spagnola, in nessun caso missioni Forze armate sono offensive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna è un Paese "serio e affidabile" della Nato e le missioni a cui partecipano le Forze armate "in nessun caso sono offensive" ma sono impegnate nella sorveglianza e nel pattugliamento. Lo ha detto la ministra della Difesa del governo di Madrid, Margarita Robles, che oggi ha visitato la base di Graf Ignatievo in Bulgaria. Robles ha descritto la situazione che continua ad esistere al confine ucraino di fronte alla pressione russa come "seria e grave" e ha ribadito che il modo per sbloccare la crisi internazionale è attraverso la diplomazia e il dialogo in modo "chiaro, deciso e inequivocabile". In Bulgaria opera un distaccamento composto da quattro aerei da combattimento spagnoli e 130 militari che sta svolgendo compiti di polizia aerea per prevenire incursioni di aerei russi nella zona del Mar Nero. Robles ha elogiato la relazione di "unità" tra Spagna e Bulgaria in alcune dichiarazioni alla stampa con il suo omologo bulgaro, Stefan Yanev, con il quale ha tenuto un breve incontro prima di visitare il distaccamento spagnolo. "L'unità è la forza principale in questi tempi difficili per evitare qualsiasi intervento militare. Tutti i Paesi sono sovrani e liberi di difendere il loro futuro e la loro unità territoriale", ha detto la ministra Robles. (Spm)