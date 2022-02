Lombardia 2023: Comazzi, si parli di coalizione non di candidati, con personalismi non si va da nessuna parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se ad un anno dalle regionali si comincia già a parlare di candidati di partito e non di coalizione cominciamo male: le ultime amministrative a Milano sono l'esempio evidente del fatto che quando prevalgono i personalismi non si va da nessuna parte". Lo afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, intervenendo a proposito del recente dibattito sul prossimo candidato governatore della Lombardia per il centrodestra. "Il candidato governatore non spetta a questo o quel partito: sarà frutto di una scelta unitaria da parte di tutte le forze del centrodestra. Solo in questo modo potremo tornare a vincere e a garantire il buon governo che da oltre vent'anni caratterizza Regione Lombardia", conclude il capogruppo.(Com)