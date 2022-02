Diritti: Letta, su Ddl Zan e cittadinanza ci riproveremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- “In questa legislatura non sarà semplice ma nella prossima parleremo agli italiani su due temi: il Ddl Zan ed il provvedimento sulla cittadinanza”. Lo ha affermato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nella sua relazione in apertura della Direzione nazionale del partito. Ad ogni modo, ha assicurato Letta, sul Ddl “ci stiamo provando e ci proveremo anche in questa legislatura”. (Rin)