Ungheria: Commissione, veto Budapest ad acquisizione Aegon da Vig viola norme Ue (3)

- Inoltre, la Commissione ha ritenuto che il veto limitasse il diritto di Vig di effettuare una transazione transfrontaliera e le autorità di Budapest non hanno dimostrato che la misura fosse giustificata, adeguata e proporzionata. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che il veto era incompatibile con le norme dell'Ue sulla libertà di stabilimento e che pertanto violava l'articolo 21 dell'Eumr. Con la decisione odierna la Commissione ordina all'Ungheria di ritirare il proprio veto entro il 18 marzo 2022. Se l'Ungheria non attua la decisione, la Commissione può decidere di avviare una procedura di infrazione dinanzi alla Corte di giustizia. "La decisione odierna ribadisce la competenza esclusiva della Commissione ad esaminare le concentrazioni aventi una dimensione unionale. Gli Stati membri devono garantire che le loro azioni rispettino questa divisione di competenze, in modo che le imprese possano investire e utilizzare il mercato unico con fiducia", ha concluso la Commissione Ue. (Beb)