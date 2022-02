Albania: leader opposizione Basha, maggioranza di governo "nel panico" per caso inceneritori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista del premier albanese Edi Rama è "nel panico" per il caso inceneritori e per questo sta cercando di ostacolare il lavoro della commissione parlamentare sul tema. Lo ha dichiarato il leader del Partito democratico all'opposizione, Lulzim Basha, commentando le polemiche seguito all'incontro tra la presidente della commissione parlamentare albanese sul caso degli inceneritori, Jorida Tabaku, e il presidente della Procura speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata (Spak), Arben Kraja. I parlamentari socialisti che fanno parte della commissione inceneritori hanno protestato contro l'incontro tra Tabaku e Kraja, affermando che la deputata democratica sarà denunciata davanti alla stessa Procura speciale per le sue azioni in violazione del mandato. Secondo i socialisti, infatti, Tabaku avrebbe esercitato "influenze illegali" e avrebbe commesso "abuso di potere". Parlando ai giornalisti dopo l'incontro, la parlamentare democratica Tabaku ha detto di avere piena fiducia nel lavoro della Spak. "Faremo il lavoro che rientra nel mandato datoci dal Parlamento", ha chiarito Tabaku negando che vi siano sovrapposizioni tra il lavoro della commissione da lei guidata e quello della Procura speciale. (segue) (Alt)