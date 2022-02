Albania: leader opposizione Basha, maggioranza di governo "nel panico" per caso inceneritori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto affermato nei giorni scorsi dal premier albanese Rama, i così detti "inceneritori" sono in realtà moderni impianti per il trattamento dei rifiuti e il clamore attorno a questo caso va in realtà circoscritto a responsabilità individuali come quelle dell'ex ministro condannato per appropriazione indebita di fondi. "Coloro che hanno rubato devono ricevere la punizione che meritano", ha proseguito Rama precisando che le responsabilità individuali non dovrebbero però avere un impatto negativo sull'intero lavoro portato avanti per sanare le piaghe dei danni all'ambiente. Come rivelato già nei giorni scorsi dal premier, il caso degli inceneritori in Albania è sotto indagine da parte della Procura speciale per la corruzione e la criminalità organizzata (Spak) e ci sono delle chiare responsabilità individuali per questi illeciti. "La verità verrà fuori", ha assicurato Rama secondo cui "le violazioni saranno accertate dalla Procura". Rispondendo ad una domanda sulle preoccupazioni che alcuni ministri possano risultare coinvolti nel caso, il premier albanese ha detto di non essere preoccupato "perché questo è il motivo per cui abbiamo fatto la riforma della giustizia". Secondo Rama, tutti coloro che risulteranno responsabili per aver fatto i loro interessi invece di quelli "per un Albania più pulita" avranno "la punizione che meritano". (Alt)