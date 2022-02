Cina: ministero Esteri contesta patto Aukus, "sfida le regole internazionali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patto Aukus siglato da Australia, Regno Unito e Stati Uniti sostiene "gli interessi di una piccola cerchia", "sfida le regole internazionali" e "non rappresenta il volere della maggior parte delle economie globali". Così il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, è tornato a contestare l'accordo annunciato dalle parti lo scorso settembre per contenere l'espansionismo cinese nell'Indo-Pacifico. I tre "hanno promosso in modo palese la cooperazione sottomarina nucleare violando i loro obblighi di non proliferazione e nel disprezzo dei timori e dell'opposizione" della comunità internazionale, ha detto Wang, secondo cui l'attitudine delle parti a perseguire in modo indiscriminato i loro interessi altro non incarna che "la legge della giungla nel XXI secolo". La Cina esorta Stati Uniti, Australia e Regno Unito alla "responsabilità" e a rispettare gli sforzi compiuti dalle economie regionali per liberare l'Asia-Pacifico dalle armi nucleari, ha concluso. (segue) (Cip)