Cina: ministero Esteri contesta patto Aukus, "sfida le regole internazionali" (2)

- Le osservazioni del portavoce giungono dopo l'incontro avvenuto tra il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, con le ministre degli Esteri di Australia e Regno Unito, Marise Payne e Elizabeth Truss, a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Secondo una nota del dipartimento di Stato Usa, i tre hanno discusso dell'attuazione delle iniziative nell'ambito dell'alleanza trilaterale Aukus, al fine di mantenere la pace e la stabilità nell'Indo-Pacifico. In particolare, i tre interlocutori hanno discusso dell'importanza di assicurare che la prima iniziativa di Aukus – l'acquisizione da parte dell'Australia di sottomarini nucleari armati convenzionalmente – venga attuata in modo da porre un fermo esempio per la non proliferazione. Usa, Regno Unito e Australia hanno concordato di approfondire la collaborazione nel settore della difesa. Blinken, durante l'incontro, ha sottolineato l'importanza di lavorare insieme per garantire la libertà, la prosperità e la resilienza della regione dell'Indo-Pacifico. (Cip)