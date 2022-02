Donbass: Putin, la Russia ha fatto di tutto per risolvere pacificamente il conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha fatto di tutto per risolvere pacificamente e con mezzi diplomatici i conflitti e le contraddizioni nel Donbass. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin prendendo la parola durante il Consiglio di sicurezza nazionale. Putin ha poi dichiarato che le autorità di Kiev hanno effettuato per due volte delle operazioni punitive nel Donbass, ed ora si verifica per la terza volta un aggravamento della situazione. (Rum)