Vaccino: Cirio, in Piemonte in arrivo 60 mila dosi di Novavax prenotazioni da mercoledì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in arrivo 60 mila dosi del vaccino Novavax, per questo apriremo le prenotazioni a partire da mercoledì con le convocazioni che inizieranno venerdì e il primo lotto di dosi che arriverà entro fine mese. Lo ha annunciato il presidente del Piemonte Alberto Cirio durante la conferenza stampa dedicata alla piattaforma sulle Rsa che si è svolta oggi all’interno dell’Unità di crisi della Regione. “Questo vaccino verrà utilizzato soltanto per le prime dosi in quanto l’Aifa ha sconsigliato di utilizzarlo con altri vaccini - ha continuato Cirio -. Speriamo con esso di convincere gli scettici. È un vaccino che sta riscontrando molta attenzione da parte di chi non ha ricevuto ancora la prima dose”, ha concluso. (Rpi)