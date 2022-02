Scuola: assessore Roma, Comune e Municipio XV al lavoro per migliorare servizi su territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un'altra mattinata trascorsa al fianco delle Poses e delle educatrici dei nidi della nostra città. Questa mattina siamo state al Nido Trilli di Grottarossa, una scuola che accoglie 69 bambini e bambine del quartiere e che, in questo lungo e difficile periodo di pandemia ha dimostrato come anche nelle difficoltà più grandi, la scuola debba e possa restare vicino ai bambini e ai loro genitori". Così in una nota congiunta le assessore alla Scuola di Roma Capitale e del Municipio XV, Claudia Pratelli e Tatiana Marchisio. "E' per questo che stamattina abbiamo voluto ringraziare personalmente, e a nome delle Istituzioni che rappresentiamo, il personale scolastico di questo nido che per un mese intero ha assistito in ospedale una piccola alunna ricoverata per gravi complicanze da Covid e lontana dai suoi genitori anch'essi malati. Solo l'amore e la disponibilità delle educatrici che ogni giorno dopo il turno di lavoro andavano in ospedale ad assistere la bambina hanno trasformato una battaglia lunga e dolorosa in una storia a lieto fine", spiegano. (segue) (Com)