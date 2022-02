Scuola: assessore Roma, Comune e Municipio XV al lavoro per migliorare servizi su territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nido Trilli, come tantissime altre scuole del Municipio XV e di Roma, è l'esempio di come un lavoro condiviso e partecipato tra scuola e famiglia sia davvero l'unico strumento in grado di garantire un futuro migliore per i nostri bambini e bambine e di come nonostante le criticità, la disponibilità e l'impegno che educatrici e dirigenti mettono ogni giorno in quello che fanno, vada necessariamente valorizzato e supportato. E' per questo che il lavoro intrapreso in questi primi mesi, sia livello comunale che municipale, punta dritto a migliorare i servizi rivolti alle famiglie e al territorio e mette al centro la scuola fin dall'infanzia. Il grande impegno, ma anche la cura e l'attenzione, che il personale educativo e scolastico mette nel quotidiano, conferma il ruolo che la scuola deve avere nella costruzione di una comunità e nella crescita di ogni bambino e bambina. Lo vogliamo fare stando sul territorio e al fianco della comunità educante, per costruire insieme una scuola migliore", concludono. (Com)