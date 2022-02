Taiwan: ministero Economia, ordini registrano aumento record dell'11,7 per cento a gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, anche gli ordini di metalli di base, macchinari e di gomma/plastica hanno registrato una crescita annua del 36,1, 10,1, e 12,1 per cento rispettivamente. A livello regionale, le principali richieste nel settore delle telecomunicazioni sono pervenute da Stati Uniti, Cina, Hong Kong e dai Paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean: Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam). Relativamente all'Europa, i dati hanno registrato una variazione nella domanda: benché gli ordini di dispositivi elettronici siano diminuiti del 18,5 per cento a oltre 520 milioni di dollari, le richieste di metalli di base sono aumentate dell'82,4 per cento annuo a 350 milioni di dollari. Huang ha anche previsto un aumento degli ordini a febbraio del 5,6-9,2 per cento annuo, con un valore di richieste stimato tra i 45 e i 46,5 miliardi di dollari. (Cip)