Olimpiadi 2026: Brignone, mai messo in discussione spirito dei giochi, in Italia sport invernali molto importanti

- "Non ho mai messo in discussione lo spirito di un'olimpiade. Culturalmente gli sport in italia sono importanti, diversamente in Cina non c'era molta cultura per il mio sport. Penso che lo spirito olimpico si viva già da oggi, e io personalmente penso che lo spirito olimpico si viva in ognuno di noi ed è cosa condivisa con gli altri, sicuramente lo viviamo e lo stiamo vivendo". Lo ha dichiarato Federica Brignone, medaglia di bronzo nella combinata di sci alle Olimpiadi di Pechino, rispondendo a chi le ha chiesto, durante la conferenza stampa indetta oggi all'aeroporto di Malpensa in occasione dell'arrivo in Italia della bandiera olimpica, spiegazioni sulla sua dichiarazione riguardo alla "mancanza di spirito olimpico" di Milano Cortina 2026. Sulla sua partecipazione ai giochi, ha invece dichiarato: "Non deciderò oggi o domani se ci sarò a Milano Cortina lo deciderò anno per anno. Se sarò competitiva ci sarò". Riguardo a Pechino, ha inoltre aggiunto, "sicuramente mi ricorderò il freddo preso lì, ma tra i ricordi più belli ci saranno le medaglie e nonostante le diversità dalle olimpiadi precedenti c'è stato grande spirito di squadra e di condivisione". "Penso sia un onore avere la prossima olimpiade in casa, penso che tornare nelle Alpi sia fantastico e sarà un trampolino di lancio per il nostro Paese e un orgoglio per gli atleti che andranno a gareggiare in un posto così importante e con così grande cultura dello sport", ha concluso Brignone.(Rem)