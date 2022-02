Moldova: ministro Esteri, la Moldova sostiene con forza la necessità di allentare le attuali tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità moldave condividono la profonda preoccupazione degli Stati partner per il significativo deterioramento della situazione della sicurezza in Ucraina e ai suoi confini, che mettono in pericolo la sovranità e l'integrità territoriale dello Stato vicino. Secondo una dichiarazione sulla situazione della sicurezza nella regione, pubblicata dal ministro degli Esteri moldavo, Nicu Popescu, "qualsiasi minaccia o uso della forza che leda la sovranità e l'integrità territoriale degli Stati è contraria ai principi fondamentali del diritto internazionale, l'ordine di sicurezza europeo sancito l'Atto Finale di Helsinki, la Carta di Parigi e le successive dichiarazioni dell'Osce". "Vediamo anche azioni organizzate per provocare la violenza accompagnate da un aumento significativo della disinformazione e della delle fake news che dovrebbero creare confusione. La Moldova sostiene con forza la necessità di allentare le attuali tensioni, attraverso uno sforzo coordinato e individuando soluzioni diplomatiche. Accogliamo con favore la determinazione delle autorità ucraine a identificare una via d'uscita pacifica dall'attuale crisi e chiediamo la calma e la risoluzione di tutte le differenze attraverso il dialogo", ha affermato il capo della diplomazia moldava. Allo stesso tempo, Popescu ha affermato che le autorità moldave ribadiscono il loro pieno sostegno all'integrità territoriale e alla sovranità dell'Ucraina, entro i confini internazionalmente riconosciuti. (Rob)