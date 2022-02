Lombardia 2023: Santanchè (Fd'I), non ripeteremo l'errore di Milano di partire in ritardo, sarebbe diabolico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Uno degli errori che abbiamo fatto alle amministrative per Milano è stato partire in ritardo, oltre i tempi supplementari, questa volta questo non succederà. Non sta succedendo per le elezioni amministrative perchè questa settimana si chiuderanno tutti i Comuni che vanno al voto nella prossima primavera e non ci faremo trovare impreparati per le regionale perché sbagliare è umano, perseverare sarebbe diabolico”. Lo ha detto la portavoce regionale di fratelli d'Italia, Daniela Santanchè, durante una conferenza stampa a Palazo Pirelli parlando delle prossime elezioni regionali e rispondendo a chi le ha chiesto se ci sia una data limite entro la quale individuare un candidato comune o, oltre la quale, Fratelli d'Italia potrebbe pensare a presentare il proprio candidato. Parlando a margine con i giornalisti ha precisato che “non c'è una data di scadenza come lo yogurt: noi siamo pronti, il nome giusto lo abbiamo, adesso ci interessa lavorare e risolvere i problemi e finire di parlare di Covid e parlare di energia, di strategie industriali, di sviluppo e di crescita, perché il governo Draghi si è riempito la bocca di crescita, ma io come imprenditore, vedo che la crescita sta rallentando moltissimo. Guardando i primi due mesi del 2022 lo vedo un anno molto molto complicato e difficile”. (Rem)