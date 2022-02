Tim: sindacati chiedono incontro urgente ai presidenti di Camera e Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le segreterie nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil hanno richiesto un incontro ai presidenti di Camera e Senato ed ai capigruppo dei due rami del Parlamento. Nella lettera, i sindacati affermano che “quanto sta avvenendo con l’ex monopolista di Tlc rappresenta l’atto finale di uno scempio industriale incomprensibile: il prossimo 2 marzo potrebbe davvero scriversi una pagina finale per Tim, con evidenti ricadute sia sul fronte occupazionale che su quello dello sviluppo dell’infrastruttura di rete di nuova generazione”. Ai presidenti di Camera e Senato ed ai capigruppo tutti “chiediamo un impegno serio ad aprire un ragionamento sul futuro delle telecomunicazioni in Italia, che passa inevitabilmente attraverso i destini di Tim”. I sindacati hanno poi sottolineato la necessità di “rompere questa cappa di silenzio su una vicenda strategica per il paese: una parte cospicua del Pnrr passa proprio attraverso lo sviluppo della digitalizzazione del paese, e ripetere gli errori del passato sarebbe colpa grave”. Si inizi allora, concludono, dal “difendere l’unica azienda capace di diventare un campione nazionale nello scenario europeo delle telco: in caso contrario sarà evidente a tutti come la politica, le istituzioni avranno deciso per l’Italia un futuro da comprimario, un mero mercato aperto alle scorribande di ognuno e senza prospettive di sviluppo, e sarebbe una sciagura per l’occupazione e condannerebbe una porzione importante di cittadinanza ad essere esclusa dal diritto alla connettività”. (Rin)