Energia: de Bertoldi (Fd'I), cessione crediti d’imposta è un favore non richiesto alle banche (2)

- L'esponente di Fd'I aggiunge: "Ma se ciò non bastasse, si sono voluti trattare i professionisti come dei delinquenti, prevedendo delle sanzioni penali particolarmente gravose, assolutamente inadeguate e sproporzionate rispetto a degli errori, che la complessità e non chiarezza della normativa potrebbe comunque determinare. Accolgo quindi il grido di dolore delle professioni tecniche italiane, ancora una volta bistrattate da un governo inadeguato ai compiti che l’importanza del momento richiederebbe". De Bertoldi conclude: "Il governo dei migliori sta purtroppo confermando di essere alleato di chiunque non faccia gli interessi dell'Italia, delle Pmi e dei cittadini. Incredibile che, con la scusa delle frodi dovute ai mancati controlli, si addossino all’Italia onesta e produttiva le conseguenze della propria inettitudine". (Com)