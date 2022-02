Olimpiadi 2026: Novari, giochi sostenibili e essenziali, eviteremo spese faraoniche per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per l'Italia sarà un'Olimpiade molto differente da quelle che abbiamo visto nelle edizioni precedenti, saranno Giochi sostenibili, quindi grande eleganza ed essenzialità, non possiamo come Paese sostenere spese faraoniche, quindi frugalità è la parola d'ordine, insieme a sostenibilità, tecnologia e tanta attenzione ai valori olimpici e paralimpici". Così ha dichiarato Vincenzo Novari, Ad della Fondazione Milano Cortina, a margine della conferenza indetta oggi all'aeroporto di Malpensa in occasione dell'arrivo in Italia della bandiera olimpica. (Rem)