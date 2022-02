Speciale energia: Germania, ministro Finanze Lindner, in settimana misure contro rincaro energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale presenterà “in questa settimana” misure per alleviare l'onere che grava sulla cittadinanza a causa del rincaro dell'energia. È quanto dichiarato dal ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente radiotelevisiva “Ard”. In particolare, secondo il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp), è necessario attuare provvedimenti per “l'ampia classe media” della Germania. Finora, l'esecutivo tedesco ha approvato un sussidio per le spese di riscaldamento a favore delle famiglie a basso reddito, nonché per studenti e tirocinanti. Tuttavia, come evidenziato da Lindner, non si tratta di sostenere soltanto i più bisognosi, poiché anche chi è “nel centro della società” soffre l'aumento dei prezzi dell'energia. “È necessaria un'offerta per loro, entro quest'anno ma anche in vista del futuro”, ha affermato il ministro delle Finanze tedesco. Intanto, ha proseguito Lindner, nel governo federale vi è consenso sull'abolizione prima del previsto, “se possibile” entro il 2022, della sovrattassa sulla sviluppo delle energie rinnovabili, attualmente parte della bolletta per l'elettricità. A oggi, la revoca dell'imposta dovrebbe entrare in vigore dal primo gennaio del 2023. Tuttavia, come sottolineato dal ministro delle Finanze tedesco, il governo federale vuole “fare di più”, in particolare per sostenere “quanti lavorano sodo, che dipendono dall'auto come professionisti” affinché non vengano lasciati soli. In tale prospettiva, Lindner ha infine ribadito la propria disponibilità all'aumento dell'indennità per i pendolari. (Geb)