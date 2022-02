Speciale energia: al via Conferenza internazionale tecnologia petrolifera a Riad, focus su rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziata la Conferenza internazionale sulla tecnologia petrolifera organizzata a Riad, che avrà come tema principale le rinnovabili e la crescita economica post-pandemica sostenibile. Lo ha riferito il portale informativo economico “Trade Arabia”, sottolineando che all’evento parteciperanno delegazioni provenienti da 70 Paesi e i rappresentanti di più di 300 compagnie leader nel settore energetico. L’evento vedrà la partecipazione di Abdulaziz bin Salman, il ministro dell’Energia di Riad, che parteciperà a più panel. Durante l’evento, verranno affrontati i temi del cambiamento climatico, della crescita post-pandemica e dei modi in cui unire energia rinnovabile e petrolio negli sforzi internazionali per lo sviluppo di alternative energetiche. (Res)