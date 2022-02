Speciale energia: Cina, fotovoltaico, esportazioni in crescita del 60 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di prodotti fotovoltaici dalla Cina hanno raggiunto un valore di 28,4 miliardi di dollari nel 2021, in aumento del 60 per cento rispetto ai 18,23 miliardi di dollari registrati nel 2020. Lo indicano i dati del ministero dell’Industria e della tecnologia dell’informazione, secondo cui la filiera di produzione e la catena di approvvigionamento si sono mantenute generalmente stabili. La produzione annua di polisilicio e wafer di silicio è aumentata rispettivamente del 27,5 per cento a 505 mila tonnellate e del 40,6 per cento a 227 gigawatt. In crescita anche la produzione di celle solari e moduli fotovoltaici, aumentata rispettivamente del 46,9 per cento a 198 gigawatt e del 46,1 per cento a 182 gigawatt. Attualmente la Cina detiene il primato mondiale della quantità di energia solare ottenuta da pannelli fotovoltaici, pari a 108 gigawatt. Per raggiungere la completa decarbonizzazione dell’economia nel 2060, la Cina punta ad incrementare la sua produzione di energia solare ed eolica a 1.200 gigawatt entro il 2030. (Cip)